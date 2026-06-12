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Kaynak: Haber Merkezi

Giresun / Hüseyin Kıdık / Yeniçağ



Giresun’da vahşi madenciliğe karşı direnen Mesut Yılmaz’a, astığı bilgilendirme afişleri gerekçe gösterilerek Doğankent Belediyesi tarafından 115 bin 21 TL para cezası kesildi. Doğasını savunan bir vatandaşa bu kadar ağır bir ceza verilmesi büyük tepki çekti.

Giresun’un Tirebolu ilçesine bağlı Sekü köyünde, Alagöz Maden firmasının faaliyetlerine karşı çevre mücadelesi veren Mesut Yılmaz, akıllara durgunluk veren bir bürokratik ceza ile karşı karşıya kaldı. Bölge halkının sesi olan ve doğayı korumak için çırpınan Yılmaz’a, komşu ilçe Doğankent’e astığı 35 adet afiş gerekçe gösterilerek Doğankent Belediyesi tarafından 115.021,00 TL idari para cezası kesildi.

"TERÖR AFİŞLERİNE GÖZ YUMANLAR, ÇEVRECİYE CEZA YAĞDIRIYOR!"

Resmi tutanakla belgelenen bu fahiş cezaya bölge halkı sert tepki gösterdi. Cezanın amacının çevreyi korumak değil, maden şirketine karşı yükselen haklı çığlığı bastırmak olduğunu vurgulayan vatandaşlar isyan etti:

"Sanki terör örgütü afişi asıldı! Bu ülkede terör propagandası yapanlara, illegal afiş asanlara göz yumanlar; iş doğasına, toprağına sahip çıkan dürüst vatandaşa gelince caydırmak için 115 bin TL ceza yağdırıyor. Doğayı katleden maden şirketine ses çıkaramayanlar, doğayı koruyan adama 'çevreyi kirletiyorsun' diye fatura kesiyor. Güler misiniz, ağlar mısınız?"

Tüm baskılara ve kesilen ağır para cezalarına rağmen geri adım atmayacağını belirten Mesut Yılmaz ve Sekü köyü halkı, topraklarını korumak için hukuki ve fiili mücadeleye devam edeceklerini açıkladı. Kamuoyu şimdi şu sorunun cevabını bekliyor: Gerçek çevre kirliliği dağları oyan vahşi madenler midir, yoksa o madenlere karşı asılan feryat afişleri mi?