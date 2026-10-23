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Havalar soğudu, kombiler yeniden çalışmaya başladı. Ama bu kış doğalgaz faturalarında yeni bir sistem var. Nisan ayında başlayan kademeli tarife, ilk kez bir kışı yaşayacak. İstanbul’da kasım ayı için belirlenen sınırı yalnızca birkaç metreküp aşmak, faturayı bin lira kadar artırabilir.



Sabahları serinleyen İstanbul’da kombiler yeniden devrede. Ancak bu kış faturayı belirleyecek en önemli şey, ne kadar gaz kullandığınızdan çok, sınırı aşıp aşmadığınız olacak.

Bu sınırı aşan abonelerde yalnızca fazla tüketilen kısım değil, o ayın tüketiminin tamamı yüksek fiyattan faturalandırılıyor. Yani sınırı birkaç metreküp aşmak, faturayı yaklaşık 1.000 TL artırabiliyor.

Kademeli tarife nasıl işliyor?

Hesap şöyle: Kasımda 100 metreküp gaz kullanan bir aile, vergiler dahil yaklaşık 1.650 lira ödeyecek. Aynı aile 105 metreküp kullanırsa, yani sadece 5 metreküp fazla, faturası yaklaşık 2.660 liraya çıkacak. Aradaki fark bin liraya yakın.



BOTAŞ’ın konut aboneleri için dağıtım şirketlerine uyguladığı toptan satış fiyatı, limit içinde kalan tüketimde (Kademe-1) metreküp başına 10,625 TL. Limiti aşan abonelerde (Kademe-2) bu fiyat 18 TL’ye çıkıyor.



Faturaya yansıyan tutar, bu fiyatın üzerine dağıtım şirketinin sistem kullanım bedeli, ÖTV ve yüzde 20 KDV eklenerek oluşuyor. İstanbul’da İGDAŞ tarifesine göre vergiler dahil metreküp fiyatı Kademe-1'de yaklaşık 16,5 TL, Kademe-2'de ise yaklaşık 25,4 TL seviyesinde.

İstanbul’da kasım ve aralık limitleri

İstanbul’da ekim ayında 43,73 metreküp olan tüketim sınırı, kasımda 101,71 metreküpe, aralıkta ise 198,12 metreküpe yükseliyor. Kasım limiti günlük ortalama yaklaşık 3,4 metreküpe, aralık limiti ise yaklaşık 6,4 metreküpe karşılık geliyor.



Fatura tutarı, sayacın okunduğu güne, gazın ısıl değerine ve basınç düzeltme katsayısına göre birkaç yüz lira farklılık gösterebilir.

Fatura dönemi ay ortasına denk gelirse ne olacak?

Sayaç okuma tarihleri çoğu zaman takvim ayının başına ve sonuna denk gelmiyor. BOTAŞ’ın uygulama esaslarına göre bu durumda dağıtım şirketleri, her takvim ayı için belirlenen ortalama günlük tüketim limitini esas alıyor. Örneğin 15 Ekim-15 Kasım arasını kapsayan bir faturada, ekimin günleri ekim limitine, kasımın günleri kasım limitine göre hesaplanıyor.





Aboneler, aylık limitlerini ve hangi kademede olduklarını İGDAŞ’ın mobil uygulamasından ya da faturadaki kademe bilgisinden takip edebiliyor.

Limitler değişebilir mi?

Sektör kaynakları, kış mevsiminde 100 metrekarelik bir konutun günde ortalama 10-12 metreküp gaz tükettiğini, bunun da mevcut kasım ve aralık limitlerinin üzerinde kaldığını belirtiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile BOTAŞ’ın kasım ve aralık limitlerini yeniden değerlendirdiği ifade ediliyor. Henüz resmi bir değişiklik açıklanmadı.





Kimler kademe uygulamasından muaf?

Şehit aileleri ile muharip ve malul gaziler, kademe sınırı olmaksızın metreküp başına 5,3125 TL’lik destekli tarifeden yararlanıyor. İbadethaneler, cemevleri ve Kur’an kursları da kademe uygulamasının dışında tutuluyor.