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Kaynak: AA

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 276 lira oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, piyasadaki işlem hacmi 2 milyon 194 bin 52 lira olarak gerçekleşti. Önceki gün işlem hacmi 2 milyon 626 bin 560 lira seviyesindeydi.

SPOT PİYASADA 127 BİN METREKÜP GAZ TİCARETİ

Dünkü işlemlerde doğal gaz ticaret miktarı 127 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 139 lira 80 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 412 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

TÜRKİYE’YE 92 MİLYON METREKÜP GAZ GİRİŞİ

Türkiye’ye dün 92 milyon 76 bin 27 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 92 milyon 64 bin 906 metreküp oldu.