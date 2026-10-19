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Kaynak: Haber Merkezi

Uluslararası enerji piyasalarında doğal gaz fiyatlarının yükselmesi, Türkiye’deki elektrik ve doğal gaz faturaları ile ilgili tartışmaları tekrardan gündeme taşıdı.

Avrupa’nın önemli doğal gaz ticaret merkezlerinden Hollanda merkezli TTF’de fiyatlar 87 avro/MWh seviyesinin yukarısına çıkarken, Türkiye’nin son senelerde ABD’den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını artırması da maliyetlere ilişkin endişeleri beraberinde getirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ekim ve kasım aylarında elektrik ve doğal gaza zam yapılmasının planlanmadığını duyururken, devlet desteğinden yararlanma sınırlarının yeniden düşürülebileceğini ifade etti. Uzmanlar ise genel tarifelerde fiyat yükselişi yapılmasa bile destek kapsamının daraltılmasının vatandaşların faturalarına yansıyabileceğine vurgu yaptı.

'ADI ZAM OLMASA DA FATURALAR YÜKSELİYOR'

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Bakan Bayraktar’ın açıklamalarından sonra elektrik ve doğal gaz faturalarındaki devlet destekleri ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Babuşcu, doğrudan fiyat artışı yapılmamasına karşın yüksek tarifeye geçiş sınırlarının düşürülmesi sebebiyle daha fazla vatandaşın yüksek faturalarla karşılaştığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Enerji Bakanı, elektrik ve doğalgazda şu an için planlanan bir zam olmadığını söylüyor. Ancak yüksek tarifeye geçiş limitleri düşürülüyor, kademeli tarife yaygınlaşıyor. Yani adı zam olmasa da giderek daha fazla vatandaş çok daha yüksek elektrik ve doğalgaz faturasıyla karşılaşıyor.”

‘EKİM VE KASIMDA ZAM PLANIMIZ YOK’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz fiyatları ile ilgili açıklamasında, mevcut durumda herhangi bir fiyat değişikliği planlanmadığını ifade etti.

Bayraktar, şunları söyledi,

“Şu anda planladığımız bir fiyat değişikliği yok ama gelişmeleri, bütçe durumunu takip ediyoruz. Şu an için Ekim ve Kasım ayında böyle bir düzenleme planımız yok.”