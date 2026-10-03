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Kaynak: Haber Merkezi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da Türkiye'nin enerji ve nükleer teknoloji hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin enerji ihtiyacının her geçen gün arttığını belirten Bayraktar, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve iklim hedeflerine ulaşılması için yenilenebilir kaynakların yanı sıra petrol, doğal gaz, enerji verimliliği ve nükleer enerjinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

2050 HEDEFİ 20 BİN MEGAVAT

Bayraktar, Türkiye'nin 2050 yılı için 20 bin megavatlık nükleer kurulu güç hedefinin bulunduğunu belirtti. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki 4 reaktörün inşasının devam ettiğini söyleyen Bayraktar, ilk reaktörden önümüzdeki birkaç ay içerisinde elektrik üretimine başlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Sinop ve Trakya'da da nükleer santral kurulmasının hedeflendiğini aktaran Bayraktar, küçük modüler reaktörlerin Türkiye'nin nükleer enerji planlarının önemli parçalarından biri olacağını söyledi.

"SMR DEVRİMİNİ KAÇIRMAMALIYIZ"

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Nükleer Enerji Teknolojileri Yarışması'na 192 takımın başvurduğunu belirten Bayraktar, Türkiye'nin küçük modüler reaktör teknolojisinde yalnızca kullanıcı değil, teknoloji geliştiren ve ilerleyen dönemde bunu ihraç edebilen bir ülke olmasını hedeflediklerini kaydetti. Yarışmaya 192 takımın başvurduğu Bakanlığın daha önceki açıklamasında da yer aldı.

Bayraktar, 20 bin megavatlık nükleer enerji hedefi kapsamında kurulacak küçük modüler reaktörlerin yerli teknoloji ve insan kaynağıyla hayata geçirilmesini istediklerini ifade etti.

ÖĞRENCİLERE AYLIK 13 BİN 750 TL BURS

Bayraktar, TENMAK'ın başlattığı burs programına da değindi. Program kapsamında belirlenen 500 öğrenciye aylık 13 bin 750 lira burs veriliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da program kapsamında 500 öğrencinin burs almaya hak kazandığını ve aylık 13 bin 750 lira ödeme yapılacağını duyurmuştu.

Öğrencilere mentor atanacağını ve araştırma programlarına dahil edileceklerini belirten Bayraktar, nükleer alanda yetişmiş insan kaynağının artırılmasının önemine dikkat çekti.

SMR KANUNU TASLAĞI HAZIR

Bayraktar, küçük modüler reaktörlere ilişkin yasal düzenleme hazırlıklarında gelinen aşamayı da açıkladı.

SMR'lara yönelik bir çerçeve kanun üzerinde çalışıldığını ve taslağın hazır olduğunu belirten Bayraktar, düzenlemenin bütçe görüşmelerinden sonra bu yasama yılı içerisinde TBMM gündemine getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Hazırlanan düzenlemeyle küçük modüler reaktörlerin finansmanı, nükleer güvenlik ve ilgili altyapıya ilişkin yasal çerçevenin oluşturulması amaçlanıyor.

Bayraktar ayrıca nükleer teknolojilerin yalnızca elektrik üretiminde değil, nükleer tıp, tarım ve malzeme bilimi gibi farklı alanlarda da kullanılabileceğine dikkat çekti.