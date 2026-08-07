Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 226 lira olarak kaydedildi. Aynı gün gaz ticaret miktarı ise 270 bin metreküp oldu.

İŞLEM HACMİNDE SERT DÜŞÜŞ

Piyasada işlem hacmi dikkat çekici şekilde geriledi. Dün toplam işlem hacmi 4 milyon 651 bin 20 lira olarak gerçekleşirken, bu rakam önceki gün 18 milyon 900 bin 800 lira seviyesindeydi.

DENGELEME GAZI FİYATLARI DA AÇIKLANDI

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı fiyatları da netleşti:

Alış fiyatı: 18 bin 87 lira 30 kuruş

Satış fiyatı: 16 bin 364 lira 70 kuruş

Türkiye’ye gaz girişi 94 milyon metreküpü aştı

Türkiye’ye dün toplam 94 milyon 777 bin 232 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 94 milyon 723 bin 884 metreküp olarak kayıtlara geçti.

PİYASADA DENGELER YAKINDAN İZLENİYOR

Spot doğal gaz piyasasında fiyat, arz ve işlem hacmindeki değişimler, enerji piyasalarının seyrine ilişkin önemli sinyaller vermeye devam ediyor. Uzmanlar, özellikle işlem hacmindeki dalgalanmaların piyasa dengeleri açısından kritik olduğuna dikkat çekiyor.