Primle çalışanlara Yargıtay’dan müjde: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Davalı işveren ise işçinin nedensiz yere istifa ettiğini öne sürerek davanın reddini istedi. Tüm işçilik haklarının eksiksiz ödendiğini, satış primlerinin hedefe endeksli olduğunu ve davacının bu hedefleri yakalayamadığını savunan işveren; fazla çalışmaların denkleştirildiğini ve bordrolara yansıtılarak ödendiğini ileri sürdü.