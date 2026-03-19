Gazeteci Bora Erdin, Enerji Bakanı’nın doğalgaz destekleriyle ilgili açıklamalarını değerlendirdi. Bakanlık, doğal gaz faturalarına sağlanan yüzde 50 devlet desteğini kaldırma hazırlığı yaptığını söyleyen Erdin, konunun Nisan ayında görüşüleceğini söyledi.

'FATURALAR 8 BİN TL'YE ÇIKACAK'

Erdin, “2 bin TL fatura gelen biri, devlet desteği sayesinde aslında 1.100 TL ödüyordu. Yeni düzenlemeyle artık 2 bin TL ödeyecek” dedi. Ayrıca, Eylül ayında yapılacak zamla aynı fatura tutarının 8 bin TL’ye çıkmasının beklendiğini belirtti.

BAKAN NE DEMİŞTİ?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz ve elektrik faturalarına yönelik devlet desteklerinin Nisan'da görüşüleceğini söyledi. Bakan, devletin faturaların neredeyse yarısını karşılamaya devam ettiğini belirterek, bu yıl için bütçeye 400 milyar liralık bir destek programı konulduğunu açıkladı. “Bugünkü fiyatlardaki gelişmelerden bağımsız olarak, bütçemize koyduğumuz destekle faturaların neredeyse yarısını devlet olarak biz karşılıyoruz” dedi.

NİSAN'DA ZAM GELİYOR

Bakan Bayraktar, doğalgaz ve elektrikteki fiyat artışlarının kış boyunca sisteme yansıtılmadığını, yeni fiyatlandırmanın 1 Nisan itibarıyla piyasa koşulları ve enflasyon hedefleri göz önünde bulundurularak değerlendirileceğini belirtti. Böylece vatandaşların yükü hafifletilmeye devam edecek.