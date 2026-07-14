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Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile Kiğı Açıkgüney Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, nesli tehlike altında bulunan salep bitkisinin yumrularını izinsiz topladığı belirlenen 4 kişiye, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında toplamda 2 milyon 796 bin 980 lira idari para cezası kesildi.

Denetimlerde ayrıca biyokaçakçılık kapsamına giren hayvan tür ve türevlerini izinsiz topladığı tespit edilen 2 kişiye de 1 milyon 398 bin 490 lira idari para cezası kesildi.

Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik denetimlerin ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde sürdürüleceğini, doğal yaşamı tehdit eden yasa dışı faaliyetlerle mücadelenin devam edeceğini belirtti.