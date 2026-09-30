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Kaynak: Haber Merkezi

Göğüs hastalıkları alanındaki uzmanlığı ve akademik çalışmalarıyla bilinen Doç. Dr. Pınar Atagün, kariyerine Academic Hospital’da devam ediyor.

DOÇ. DR, PINAR ATAGÜN YENİ HASTANESİNDE HASTA KABULÜNE BAŞLADI

Uzman isim, hastanenin göğüs hastalıkları kadrosuna katılarak hasta kabul işlemlerine resmen başladı.

Dünya genelinde milyonlarca insanı etkisi altına alan ve yaşam kalitesini ciddi oranda düşüren Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) üzerinde çalışmalar yapan Doç. Dr. Atagün; hastaların detaylı değerlendirilmesi, doğru evrelendirilmesi ve güncel tedavi protokolleriyle takibini titizlikle gerçekleştiriyor.

Uzmanlar, solunum yolu rahatsızlıklarında erken tanının ve kişiye özel tedavi planlamasının hayati önem taşıdığının altını çiziyor.

GÖĞÜS HASTALIKLARI ALANINDA ÖNEMLİ KATKI

KOAH konusunda yoğunlaşmış akademik birikimiyle öne çıkan Doç. Dr. Pınar Atagün’ün Academic Hospital bünyesine dahil olması, sağlık sektöründe ve göğüs hastalıkları alanında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Doç. Dr. Pınar Atagün’e yeni görevinde başarılar diliyoruz.