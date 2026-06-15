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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Elitaş, dünyanın en saygın bilimsel yayın organları arasında yer alan ve Q1 kategorisinde bulunan International Journal of Precision Engineering and Manufacturing (2026) dergisinde yayımlanan “Manufacturing Optimization and Mechanical Performance Evaluation of Graphene/Glass Fiber Reinforced Hybrid Composite Lattice Structures via SLA” başlıklı çalışması ile önemli bir akademik başarıya imza attı.

Gerçekleştirilen çalışmada, SLA yöntemi ile üretilen hibrit kompozit kafes yapıların mekanik performansı ve üretim sürecinin optimizasyonu incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, ileri malzeme teknolojileri ve 3D üretim yöntemlerini geliştirerek toplumun yaşam kalitesine dolaylı fakat önemli katkılar sunmaktadır. Özellikle yüksek enerji emme kapasitesine sahip hafif ve dayanıklı kompozit yapıların geliştirilmesi, otomotiv ve havacılık gibi alanlarda daha güvenli ürünlerin üretilmesine olanak tanırken, olası kazalarda can kayıplarının ve yaralanmaların azaltılmasına katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte, düşük maliyetli ve verimli üretim parametrelerinin belirlenmesi, sanayide ekonomik üretimi destekleyerek daha erişilebilir teknolojilerin yaygınlaşmasına yardımcı olmaktadır. Kaynak kullanımının optimize edilmesi sayesinde sürdürülebilir üretim anlayışına katkı sunan bu çalışma, hem çevresel etkilerin azaltılmasına hem de gelecekte biyomedikal uygulamalar gibi alanlarda yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine zemin hazırlamaktadır.

Şeyh Edebali Üniversitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bu başarı, üniversitemizin güçlü teknik altyapısı, nitelikli araştırma laboratuvarları ve giderek güçlenen uluslararasılaşma vizyonunun katkılarıyla şekillenmiş; bilimsel bilginin küresel ölçekte rekabet edebilen yenilikçi teknolojilere dönüştürülerek toplumsal faydaya aktarılabileceğini bir kez daha ortaya koymuştur.” denildi.