Kaynak: İHA

Bakan Kurum, sistem kapsamında yalnızca 5 gün içinde 7 milyon 600 bin adet ambalajın geri dönüşüme kazandırıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurum, DOA sisteminin toplumda hızla benimsendiğini belirterek, "DOA artık günlük yaşamımızın bir parçası haline geliyor. Geri dönüşüm bilinci her geçen gün daha da güçleniyor. Beşinci günün sonunda toplanan ambalaj sayısı 7 milyon 600 bine ulaştı. Ambalajları çöpe atmak yerine geri dönüştürerek hem çevremizi koruyor hem de vatandaşlarımızın bütçesine ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.