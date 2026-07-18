Türkiye genelinde çevre kirliliğiyle mücadele ve sürdürülebilir bir gelecek için hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi (DOA) uygulamasına ilişkin ilk resmi istatistikler yayımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) koordinasyonunda yürütülen proje, "Sıfır Atık'ın DOA'sı ile Al, Kullan, Dönüştür Zamanı" sloganıyla kısa sürede dev bir çevre hareketine dönüştü.

Sistemin devreye alınmasının ardından geçen ilk 17 günlük süreçte, ülke genelinde tam 2 milyon 331 bin 984 aktif kullanıcı sistemin bir parçası oldu. Depozito iade noktaları ve geri dönüşüm merkezleri aracılığıyla bu sürede ekonomiye ve doğaya yeniden kazandırılan ambalaj miktarı ise 33 milyon 333 bin 990 adet gibi rekor bir seviyeye ulaştı.

GERİ DÖNÜŞÜMÜN ZİRVESİNDE İSTANBUL VAR

Cumhuriyet'in aktardığı verilere göre, projeye katılım oranları şehir bazında incelendiğinde nüfus yoğunluğu ve farkındalık hızıyla İstanbul liderliği göğüsledi. İlk 17 günde en çok ambalaj atığı toplayarak doğaya nefes aldıran ilk 5 şehir ve net toplama sayıları ise şu şekilde listelendi:

Sıra İl Toplanan Ambalaj Miktarı (Adet) 1 İstanbul 2.760.802 2 Denizli 1.332.752 3 Sakarya 1.260.888 4 Ankara 1.225.795 5 Bursa 1.200.501

Hem çevre kirliliğinin önüne geçen hem de atıkları ekonomik bir değere dönüştüren sistemin, ilerleyen günlerde iade noktalarının artmasıyla birlikte çok daha geniş kitlelere ulaşması bekleniyor.