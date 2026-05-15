Göbeklioğlu Medikal Sistemler Şirketi’nin sahibi Alp Göbeklioğlu ile Aysel Göbeklioğlu, 1995 yılında evlendi. Çiftin bu evliliğinden bugün reşit olan iki çocuğu dünyaya geldi. Öne sürülene göre taraflar arasında şiddetli geçimsizlik yaşanınca Alp Göbeklioğlu, 7 yıl önce boşanma davası açtı. Boşanma aşamasında sağlık sorunları yaşayan ve psikolojik olarak yıpranan Alp Göbeklioğlu, eşini affederek boşanmaktan vazgeçti.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, mahkeme de davanın feragat nedeniyle reddine karar verdi. Bu defa Aysel Göbeklioğlu mahkemeye başvurarak eşi Alp Göbekloğlu’na boşanma davası açtı.

BABALIK TESTİNİ KIZI İSTEDİ

İddiaya göre dava devam ederken ilk çocukları B. Göbeklioğlu, babası Alp Göbeklioğlu’ndan DNA testi yaptırmasını talep etti. İlk zamanlar buna yanaşmayan Alp Göbeklioğlu, kızının ısrarı üzerine bu testi yaptırdı. Alp Göbeklioğlu, yaptırdığı DNA testi sonucunda kızı B. Göbeklioğlu’nun biyolojik babası olmadığı gerçeğini öğrendi. Dünyası başına yıkılan ve büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Alp Göbeklioğlu, 31 yıllık eşi Aysel Göbeklioğlu’na 'zina' nedeniyle boşanma davası açtı.

'KIZINA SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAK'

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan davanın dilekçesinde, şu ifadeler yer aldı:

"Müvekkil ve senelerdir kızı bildiği B. Göbeklioğlu bu test sonucunda adeta şoke olmuştur. Müvekkil ile B. Göbeklioğlu üzüntüden ve şaşkınlıktan deliye dönmüştür. Müvekkilin, Aysel Göbeklioğlu ile evlenme sebebi de hamile olduğunu söylemesi üzerine olmuştur. Müvekkil kendisinden olmadığını anladığı ve senelerdir kızı bildiği B. Göbeklioğlu’na sonuna kadar sahip çıkacağını söylemiştir."