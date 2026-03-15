Bursa’da Umut K.’nin (33), Alman sevgilisi Rebecca S.’den (30) kaçırdığı, polisin düzenlediği operasyonla 7 yıl sonra alıkonulduğu harabe evde bulunan N.S. (7), Almanya’dan gelen annesi ile buluştu.

Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alınan N.S.’ye travma yaşamaması için Rebecca S.’nin annesi olduğu söylenmedi. Babası ve babaannesinin N.S.’ye kaçırılıp tutulduğu yıllarda sürekli ‘Annen seni terk etti' dedikleri ortaya çıktı.

SADECE KAÇIRIRKEN DIŞARI ÇIKARMIŞLAR

Kaçırılan N.S.'nin büyük bir gizlilikle tutulduğu evden dışarı sadece bir başka adrese götürülürken çıkartıldığı belirtildi. N.S.'nin, 7 yıl boyunca çevreyi sadece kendisine verilen tablet ve cep telefonunu inceleyerek gördüğü bildirildi.

ÇOCUĞA ‘ANNESİNİN TERK ETTİĞİ’ SÖYLENDİ

Koruma altına alınan N.S.'ye kalp krizinden ölen babası, babaannesi Hanife S. ile akrabaları olan Recai M.'nin sürekli annesinin kendisini terk ettiği söylenip, "O kötü bir kadındı. Seni hiç sevmedi. O yüzden terk etti. Artık sana biz bakacağız" dediği ifade edildi.

ALMANYA'DAN GELEN ANNESİNİ TANIMADI

Mustafakemalpaşa ilçesinde polis tarafından bulunup Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alınan N.S.'nin kurtarıldığı Almanya'da yaşayan annesine bildirildi. Haberi alınca Bursa'ya gelen Rebecca S., avukat ve Alman Konsolosluğu’nda görevliler ile birlikte gittiği Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde, 7 yıl sonra ilk kez çocuğunu gördü. Çocuğun, annesi olduğu söylenmeyen Rebecca S.’ye temkinli ve soğuk davrandığı öğrenildi.

DNA TESTİ YAPILACAK

Bursa Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altında tutulan N.S.’nin kurumdaki ilk günlerinde arkadaşlarıyla olan uyum sorunun çözüldüğü ve özel olarak psikolojik destek almaya devam ettiği bildirildi. N.S. ile Almanya’dan gelen Rebecca S.’ye DNA testi yapılacak. Testlerin sonunda N.S.’nin Rebecca S.’nin çocuğu olduğu belirlenirse çocuk annesine teslim edilecek.