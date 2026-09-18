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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında yer alan “Somali, Türk vatandaşlarına vize kısıtlaması getirdi” iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

DMM, söz konusu iddiaları yalanlayarak Türkiye ile Somali arasında seyahat eden vatandaşlar açısından mevcut vize şartlarında yeni bir değişikliğe gidilmediğini belirtti.

“YENİ BİR KISITLAMA SÖZ KONUSU DEĞİL”

Açıklamada, Türkiye ve Somali vatandaşlarının iki ülke arasındaki seyahatlerinde halihazırda yürürlükte bulunan vize rejimine tabi olmaya devam ettiği ifade edildi.

DMM, uygulamada yeni bir kısıtlama veya kural değişikliği bulunmadığını vurgularken, kamuoyuna yansıyan iddiaların “manipülasyon içerdiğini” bildirdi.

Dışişleri Bakanlığının güncel vize bilgilerinde de Türk vatandaşlarının Somali seyahatlerinde tabi olduğu vize uygulamalarına ilişkin bilgiler yer alıyor.

DMM'DEN KAMUOYUNA ÇAĞRI

DMM açıklamasında ayrıca, söz konusu paylaşımların Türkiye-Somali ilişkilerini hedef aldığını savundu. Merkez, kamuoyundan bu tür iddialara itibar edilmemesini ve ilgili resmi makamların açıklamalarının dikkate alınmasını istedi.