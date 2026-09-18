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Kaynak: Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı, fındık üretimi ve ticaretinin yoğun olarak gerçekleştirildiği bölgelerde piyasa işleyişini incelemek üzere harekete geçti. Bu kapsamda Ordu, Giresun, Ünye ve Fatsa ticaret borsalarındaki işlemlerin incelenmesi için müfettişler görevlendirildi.

Bakanlık, özellikle hasat dönemlerinde gündeme gelen fındık fiyatları ve piyasa uygulamalarının yakından takip edildiğini bildirdi.

Denetimlerle üreticilerin haklarının korunması, üretim maliyetlerinin karşılanması, sürdürülebilirliğin desteklenmesi ve tüketicilerin ürüne uygun fiyatlarla ulaşabilmesinin amaçlandığı belirtildi.

REKABETİ BOZANLARA YAPTIRIM UYGULANACAK

Müfettişlerin incelemelerinde piyasada darlık oluşturduğu, piyasa dengesini veya serbest rekabeti bozduğu ya da tüketicilerin ürüne ulaşmasını engellediği belirlenen faaliyetler için ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulanacak.

Bakanlık, fındık piyasasında rekabet ortamının korunmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.