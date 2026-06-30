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Kaynak: DHA

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşıma sokulan ve "NATO Zirvesi Güvenlik Koordinasyon Merkezi" adına hazırlandığı iddia edilen görsel ve belgelerin sahte olduğunu açıkladı.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve iletişim kanallarında paylaşılan, "öncelikli kurum çalışanları için başvuru portalı oluşturulduğu" yönündeki içeriklerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"Resmi makamlar bünyesinde böyle bir merkez yok"

Açıklamada, "NATO Zirvesi Güvenlik Koordinasyon Merkezi" adıyla kurulmuş herhangi bir resmi birimin bulunmadığı vurgulanırken, paylaşımlarda yer alan belge ve başvuru ekranlarının da hiçbir resmi kuruma ait olmadığı ifade edildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

DMM, kamu kurumlarının isim ve logoları kullanılarak hazırlanan sahte içeriklerin vatandaşları yanıltmayı ve siber yöntemlerle kişisel bilgileri ele geçirmeyi amaçladığını belirtti.

Sahte içerikleri hazırlayan ve yayan kişiler hakkında gerekli adli sürecin başlatıldığı kaydedilirken, vatandaşlardan gelişmeleri yalnızca yetkili kurumların resmi iletişim kanalları üzerinden takip etmeleri istendi.