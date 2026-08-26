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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında gündeme getirilen “yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı” iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

DMM, Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Beyciler Mahallesi’nde 2021 yılında çıkan yangında zarar gören ormanlık alanların yapılaşmaya açıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

“TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR”

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iddialara konu edilen alanların orman arazisi olmadığı belirtildi.

Açıklamada, Beyciler Mahallesi'ndeki 101 ada 15, 16 ve 115 numaralı parseller ile 102 ada 1 numaralı parselin orman alanı olmadığı ifade edildi.

Resmi kadastro kayıtlarına göre söz konusu taşınmazların şahıslar adına kayıtlı sahipli araziler olduğu aktarıldı.

YANAN ORMAN ALANLARINDA NE YAPILDI?

DMM, Milas ve Marmaris’te 2021 yılında meydana gelen yangınlarda zarar gören orman alanlarında ise ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA) verilerine atıfta bulunuldu.

Bu verilere göre Türkiye'nin dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ülkeler arasında 3’üncü, Avrupa’da ise 1’inci sırada yer aldığı ifade edildi.

“RESMİ KAYNAKLAR ESAS ALINMALI”

DMM, arazi ve kadastro statüsü kontrol edilmeden, arsa niteliğindeki mülkler üzerinden “yanan ormanlar betona teslim edildi” algısı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

Açıklamada, dezenformasyon ve provokasyonlara itibar edilmemesi, bu tür iddialarda resmi açıklama ve kaynakların esas alınmasının önem taşıdığı vurgulandı.