Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşıma giren F-15 savaş uçağına ilişkin iddialara yanıt verdi.

DMM’nin resmi hesabından yapılan açıklamada, “Türkiye’nin İran’a gelişmiş uçaksavar ve İHA füzeleri sağladığı ve düşürüldüğü öne sürülen ABD’ye ait F-15 savaş uçağının Türk yapımı bir sistemle vurulduğu” yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulanarak, bu tür içeriklerin kasıtlı şekilde yayıldığı ifade edildi. DMM, paylaşımları “psikolojik harp saldırısı” ve “kara propaganda girişimi” olarak nitelendirdi.

Türkiye’nin bölgesel krizlerde barış ve diplomasi odaklı bir politika izlediği belirtilen açıklamada, bu tür dezenformasyonların ülkenin uluslararası alandaki konumunu hedef aldığı kaydedildi.

Merkez ayrıca kamuoyuna çağrıda bulunarak, resmi kaynaklar dışındaki spekülatif içeriklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.