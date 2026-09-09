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Kaynak: Haber Merkezi

Elektrikli araçların evlerde şarj edilmesine ilişkin yeni bir düzenleme getirildiği, mevcut şarj cihazlarının söktürüleceği ve evinde aracını şarj edenlere yüz binlerce liralık ceza kesileceği iddialarına dair T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklamada bulundu.

İddiaları yalanlayan DMM, şu ifadeleri kullandı:

“Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan elektrikli araçların evlerde şarj edilmesine ilişkin yeni bir düzenleme getirildiği, mevcut şarj cihazlarının söktürüleceği ve evinde aracını şarj edenlere yüz binlerce liralık ceza kesileceği iddiaları dezenformasyon içermektedir.

Elektrikli araçların evlerde, apartman veya site otoparklarında şarj edilmesine yönelik herhangi bir yasaklama kesinlikle söz konusu değildir. Yapılan düzenlemelerin temel amacı; çok katlı binalarda elektrik tesisatına proje dışı, izinsiz ve tekniğine uygun olmayan bireysel müdahalelerin önüne geçmek, olası yangın ve kaza risklerini engelleyerek vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır.

İkiden fazla bağımsız bölüm bulunan yapılarda şarj üniteleri; bina yönetiminin bilgisi dahilinde, gerekli izinler alınarak ve ihtiyaç halinde proje tadilatı yapılarak onaylı projeye ve teknik güvenlik standartlarına uygun şekilde kurulmalıdır.

İddia edilen cezalar ise elektrikli araçların evde şarj edilmesine getirilen yeni bir kısıtlamadan değil; sayaç dışı bağlantı, kaçak veya usulsüz elektrik kullanımı gibi halihazırda yürürlükte olan mevzuat ihlallerine yöneliktir.

Vatandaşlarımızın güvenliğini merkeze alan teknik düzenlemeleri çarpıtarak panik ve güvensizlik ortamı oluşturmayı hedefleyen asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur.”