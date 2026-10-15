Kaynak: DHA

İzmir Bornova'da yaşayan Yusuf Yıldız ile Seçil Yıldız'ın 3 yıl önce genetik kas hastalığı DMD teşhisi alan oğulları Berk'in tedavisi için gereken paranın toplanabilmesi için Valilik onaylı kampanyası sürüyor. 1,5 yıldır süren kampanya kapsamında Berk için Yeşilova semtindeki bir fırına konulan yardım kumbarasının önceki gün çalındığı öğrenildi.

İKİ FARKLI YERDEN KUMBARA ÇALMIŞ

Yardım kumbarasının çalındığı o anlar fırının güvenlik kameralarına yansıdı. Anne Yıldız, "Olayla ilgili görüntü kayıtları ile birlikte Çamdibi Polis Merkezi'ne şikayette bulunduk. Aynı kişi Çamdibi'nde başka bir yerden de kumbara çalmış. Zaten iki senedir, binbir emekle yürüttüğümüz kampanyamız çok yavaş ilerliyor. Bir de bu şekilde hasta bir çocuğun tedavisi için gereken paranın biriktirildiği kumbaranın çalınması bizleri çok üzdü. Bunu yapan kişi inşallah en kısa zamanda yakalanıp, hak ettiği cezayı çeker ve bir daha hasta çocukların hayatından çalmaz" dedi.