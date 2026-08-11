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Kaynak: AA

İzmir'in Selçuk ilçesinde DMD teşhisiyle mücadele eden küçük Göktuğ Ordu’nun tedavi masraflarını karşılamak amacıyla yürütülen bağış süreci zaferle sonuçlandı.

Selçuk Belediyesi kanalıyla aktarılan bilgilere göre, minik Göktuğ’un sağlığına kavuşabilmesi için hayata geçirilen yardım organizasyonu, yurt genelinden gelen yoğun bağışlar neticesinde hedeflenen miktara ulaştı.

Toplanan yardımların ardından Pamucak Sahili'nde bir kutlama programı gerçekleştirildi. Çok sayıda vatandaşın katılım gösterdiği organizasyonda, Göktuğ'a destek amacıyla yüzlerce rengârenk balon dualarla ve umutla gökyüzüne salındı.

Evladının zorlu tedavi sürecinde kendilerini hiçbir zaman tek bırakmayan tüm bağışçılara şükranlarını sunan anne Sebile Ordu, bu toplumsal dayanışma sayesinde hedefe ulaştıklarını dile getirdi. Anne Ordu, oğlunun ileriki yaşamında da kendisine el uzatan duyarlı bireyler gibi topluma faydalı bir insan olarak yetişmesini temenni etti.

Süreç boyunca sergilenen birlikteliğin kıymetini vurgulayan baba Eyüp Ordu ise evlatlarının mücadelesine katkı sunan ve yanlarında duran her bir hayırsevere teşekkürlerini iletti.