Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti, Yeraltı, Sevdiğim Sensin, Halef, Güller ve Günahlar başta olmak üzere birçok dizinin ekranlara ne zaman ara vereceği ya da tamamen veda edeceği belli oldu.

Öte yandan Delikanlı, Kıskanmak, Cennetin Çocukları ve Kuruluş Orhan için final kararı çıktı.

Yayın hayatını sürdüren toplam 18 diziyle ilgili kanal ve yapım şirketlerinin kararları da kesinleşti. 2025-2026 sezonunda 4 yapım final yaparak ekranlara veda edecek, 14 dizi ise yeni sezonda izleyiciyle buluşmayı sürdürecek. Sezon finali yapacak yapımlar arasında ilk ara veren dizi ise Çirkin oldu. Dizi, 17 Mayıs Pazar günü yayınlanacak 8. bölümüyle sezon arasına giriyor.

Dizilerin büyük bölümü 17 Mayıs ile 13 Haziran tarihleri arasında ya final yapacak ya da sezon finaliyle ekrana kısa süreliğine ara verecek.

Uzun süredir merak edilen final ve sezon finali takvimi de böylece netlik kazandı. İşte final ya da sezon finali yapacak diziler ve yayın tarihleri:

17 Mayıs Pazar: Çirkin (Sezon Finali)

18 Mayıs Pazartesi: Delikanlı (FİNAL)

19 Mayıs Salı: Kıskanmak (FİNAL)

22 Mayıs Cuma: Kızılcık Şerbeti (Sezon Finali)

25 Mayıs Pazartesi: Uzak Şehir (Sezon Finali)

2 Haziran Salı: Mehmed: Fetihler Sultanı & Abi (Sezon Finali)

4 Haziran Perşembe: Sevdiğim Sensin (Sezon Finali)

5 Haziran Cuma: Taşacak Bu Deniz (Sezon Finali)

6 Haziran Cumartesi: Gönül Dağı (Sezon Finali)

7 Haziran Pazar: Teşkilat (Sezon Finali)

8 Haziran Pazartesi: Cennetin Çocukları (FİNAL)

10 Haziran Çarşamba: Kuruluş Orhan (FİNAL)

10 Haziran Çarşamba: Eşref Rüya (Sezon Finali)

10 Haziran Çarşamba: Yeraltı (Sezon Finali)

11 Haziran Perşembe: Halef: Köklerin Çağrısı (Sezon Finali)

12 Haziran Cuma: Arka Sokaklar (Sezon Finali)

13 Haziran Cumartesi: Güller ve Günahlar (Sezon Finali)