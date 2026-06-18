Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından 15-17 Haziran 2026 tarihleri arasında organize edilen uygulamalı ipek böcekçiliği eğitiminin ardından katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Törene Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Necatin Gönç, Arı Üreticileri Birliği Başkanı Fahri Saylak, Kulp Koza Üreticileri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Mizbah Çaçan, Kulplu Kadınlar Kooperatifi Başkanı Derya Gülaydın, Bursa Koza Birlik Başkanı Abdullah Kaya, Kulp Koza Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Işık, Hayvancılık Genel Müdürlüğü İpek Böceği Çalışma Grup Sorumlusu Ziraat Mühendisi Gönül Öztürk ile Bursa, Bilecik ve Alanya’dan kooperatif temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, Diyarbakır’da üretilen yaş kozanın ve ipek böcekçiliği faaliyetlerinin bölge ekonomisine sağladığı katkılara dikkat çekti. Diyarbakır’ın Türkiye’deki ipek böcekçiliği üretimindeki konumunu ve sahip olduğu potansiyeli değerlendiren Çelik, üretimin sürdürülebilirliğini güçlendirecek yeni projelerin önemine vurgu yaptı. Bakanlık olarak ipek böcekçiliğinin geliştirilmesi ve daha geniş alanlara yayılması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan da yaptığı konuşmada, kentte ipek böcekçiliğinin yeniden canlandırılması amacıyla yürütülen projeler hakkında bilgi verdi. Bakanlığın sağladığı destekler sayesinde üretimde önemli artışlar yaşandığını ifade eden Alan, Diyarbakır’ın yaş koza üretiminde Türkiye’nin öncü illerinden biri haline geldiğini söyledi. İpekli dokuma geleneğinin yeniden hayat bulmasının kadınların üretim süreçlerine daha fazla katılımını sağladığını belirten Alan, sektörün kırsal kalkınma ve istihdam açısından önemli katkılar sunmaya devam edeceğini dile getirdi.

Dokuz farklı ilden eğitime katılan kursiyerlere sertifikalarının verilmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle tören sona erdi.