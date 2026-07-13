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Kaynak: AA / DHA / İHA

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin uzun uğraşları sonucu tamamen kontrol altına alındı.

Yangın, ilçeye bağlı Yukarı Şeyhler ve Gazo mahallelerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ormanlık alan ve örtülü bölgelerde etkili olan yangına ekiplerin yanı sıra vatandaşlar da destek verdi. Alevlerin çevredeki alanlara yayılmaması için yoğun çaba harcandı.

12 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Uzun süren müdahalenin ardından yangın yaklaşık 12 saat sonra kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.