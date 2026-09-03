Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde kontrolden çıkan bir aracın kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Nazım Hikmet Caddesi üzerindeki Tema Park Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre plakası öğrenilemeyen araç, kavşağa hızla girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.
KALDIRIMA ÇARPARAK DURABİLDİ
Savrulan araç kaldırıma çarparak durabilirken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre araç trafiğine kapanan cadde, kazaya karışan aracın çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.