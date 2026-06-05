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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen olayda, aralarında husumet olan tarafların konuşma amacıyla planladığı buluşma silahlı saldırıyla noktalandı. Kendilerini bekleyen aileye kurşun yağdıran kimliği belirsiz kişiler, 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

KONUŞMAK İÇİN BULUŞMA AYARLADILAR

Olay, Kayapınar ilçesine bağlı Peyas Mahallesi'ndeki bir kahvehanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan iki grup, meseleyi konuşarak çözmek üzere bir kahvehanede bir araya gelmek için sözleşti. Buluşma yerine erken giden Çınar ailesi fertleri, kahvehaneye geçerek karşı tarafın gelmesini beklemeye başladı.

TELEFONLA DIŞARI ÇAĞIRIP ATEŞ AÇTILAR

Çınar ailesi üyeleri kahvehanede beklediği sırada telefona gelen bir aramayla binanın önüne çağrıldı. Dışarı çıkan aile bireylerine, kimlikleri henüz tespit edilemeyen şüpheliler tarafından silahlarla yaylım ateşi açıldı. Kurşunların hedefi olan Sedat Çınar, kardeşi Mehmet Çınar ve eniştesi A.Y. kanlar içinde yaralandı.

1 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, ağır yaralanan Sedat Çınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Saldırıda yaralanan Mehmet Çınar ve eniştesi A.Y., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan A.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Hayatını kaybeden Sedat Çınar'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren ve olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir inceleme ve yakalama çalışması başlattı.