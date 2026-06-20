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Kaynak: DHA

Olay, dün akşam saatlerinde Çınar ilçesi kırsal Ağaçsever Mahallesi’nde oldu. Nesih Deniz ve oğlu M.D. arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü. M.D., babasına silahla ateş ederek yaraladı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nesih Deniz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan M.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.