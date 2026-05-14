Merkez Sur ilçesinde yer alan tarihi İçkale Müze Kompleksi ve Saint George Kilisesi, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Sur Kaymakamlığı bünyesindeki ADEM kursiyerleri ve usta öğreticilerinin yıl boyu hazırladığı çalışmalar, düzenlenen geniş kapsamlı bir sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

YAŞAYAN MİRAS: İPEK DOKUMA VE GELENEKSEL SANATLAR

Sergide; seramikten çömleğe, ipek el dokumacılığından geleneksel el sanatlarına kadar geniş bir yelpazede ürünler yer alıyor. Etkinlik sadece bir sergiyle sınırlı kalmayıp, ziyaretçilere zanaatların nasıl icra edildiğini gösteren uygulamalı atölye çalışmalarıyla da destekleniyor.

Sur Kaymakamlığı ADEM Koordinatörü İlknur Demirel, ürünlerin yerli ve yabancı turistlere tanıtılmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi:

"Ziyaretçilerimiz ipek el dokumacılığı atölyelerine yoğun ilgi gösteriyor. Bu ilgi bizi gururlandırıyor. Önümüzdeki hafta kutlanacak Müzeler Haftası dolayısıyla sergimizin bu döneme denk gelmesi etkinliğimize ayrı bir anlam katıyor."

"EMEĞİMİZ GÖRÜNÜR KILINDI"

Aylar süren hazırlık sürecinin ardından ürünlerini sergileme fırsatı bulan usta öğretici Sara Hocaoğlu ise ilk günden itibaren yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını ifade etti. Hocaoğlu, serginin dört gün daha ziyarete açık kalacağını belirterek tüm Diyarbakırlıları İçkale’ye davet etti.

Diyarbakır’ın tarihi mekanlarını gezmek için Hatay’ın İskenderun ilçesinden gelen Remziye Beşkardeş, sergiye rastlamanın kendisi için güzel bir sürpriz olduğunu dile getirdi. Beşkardeş, "Özellikle dokuma ürünleri çok dikkatimi çekti. Bu sergi ziyaretimizi çok daha anlamlı hale getirdi" diyerek memnuniyetini paylaştı.