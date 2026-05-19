İlçenin kırsal Yuvaköy Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, mercimek tarlasına devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.