Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan motosikletli polis timleri, sınava geç kalma ihtimali bulunan 2 öğrenciyi sınava girecekleri okullara zamanında yetiştirdi.
Elazığ'da ise trafik yoğunluğu ve çeşitli nedenlerle sınav merkezlerine ulaşmakta güçlük yaşayan öğrenciler, polis ekiplerinden yardım talebinde bulundu.
Motorize polis ekipleri, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak öğrencileri sınava katılacakları okullara götürdü.
Öğrencilerin sınav merkezlerine ulaştırıldığı anlar, polislerin kask kameralarına yansıdı.
Sınava zamanında ulaşan öğrenciler, desteklerinden dolayı polis ekiplerine teşekkürlerini iletti.