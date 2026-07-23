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Kaynak: AA

Türkiye, İsrailli bir bakanın Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınına sert tepki gösterdi.

“EN GÜÇLÜ BİÇİMDE KINIYORUZ”

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrailli bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla ve İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskının en güçlü şekilde kınandığı ifade edildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Açıklamada, Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs’teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden provokatif eylemlerin engellenmesinin uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı.

BEN-GVİR YİNE AKSA’DA

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in, polis koruması ve fanatik gruplarla birlikte işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediği belirtildi.