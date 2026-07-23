Hafta sonunda Türkiye’nin geniş bir bölümünün serin ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen ile Meteoroloji Genel Müdürlüğünün eski tahmin yöneticilerinden Ahmet Uçar, cumartesi günü beklenen kuvvetli yağışlara ilişkin peş peşe uyarılarda bulundu.
Meteoroloji uzmanları uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve sel geliyor
Meteoroloji uzmanları Prof. Dr. Orhan Şen ile Ahmet Uçar, 25 Temmuz Cumartesi günü İstanbul başta olmak üzere yurdun batı ve orta kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün haftalık tahminine göre 25 Temmuz Cumartesi günü Marmara, Ege’nin doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE DİKKAT
Prof. Dr. Orhan Şen, paylaştığı hava tahmin haritasında cumartesi günü özellikle İstanbul, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz’e dikkat çekti.
Şen, şu uyarıyı yaptı:
“Cumartesi gününe dikkat. İstanbul başta olmak üzere Batı ve Orta Karadeniz özellikle. Şiddetli yağmur bekleniyor.”
Şen’in paylaştığı haritada soğuk hava girişinin batı bölgelerde etkili olacağı, gök gürültülü sağanakların Marmara’dan İç Anadolu ve Karadeniz’e kadar geniş bir alana yayılacağı görülüyor.
AHMET UÇAR: YER YER ÇOK KUVVETLİ OLABİLİR
Ahmet Uçar da son tahminlerin cumartesi günü yurdun batı ve orta kesimlerinde kuvvetli yağışlara işaret ettiğini belirtti.
Uçar, açıklamasında şunları kaydetti:
“Önümüzdeki cumartesi günü yurdumuzun batı ve orta kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması öngörülüyor. Yıldırım düşmesi, su baskını ve kuvvetli rüzgâra karşı tedbirli olunmalı.”
İSTANBUL’DA SICAKLIK 24 DERECEYE KADAR GERİLEYEBİLİR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün beş günlük tahminlerinde İstanbul’da cuma ve cumartesi günleri gök gürültülü sağanak öngörülüyor. İstanbul Havalimanı çevresinde cumartesi günü sıcaklığın 23-24 derece arasında seyretmesi bekleniyor.
Kocaeli ve Yalova’da ise yağışların kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Kocaeli’de en yüksek sıcaklığın 23, Yalova’da 22 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
BATI VE ORTA KARADENİZ’DE KUVVETLİ YAĞIŞ
Meteorolojinin deniz tahmin bülteninde de cumartesi günü Batı ve Orta Karadeniz’de yağışların kuvvetli olacağı bildirildi. Batı Karadeniz ile Marmara’da rüzgârın zaman zaman fırtınamsı kuvvete ulaşabileceği belirtildi.
Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksamalar ve yağış sırasında sert rüzgâr riski bulunuyor. Vatandaşların cumartesi günü yapılacak güncel meteorolojik uyarıları takip ederek tedbirli olması istendi.