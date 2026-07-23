Meteoroloji uzmanları uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve sel geliyor

AHMET UÇAR: YER YER ÇOK KUVVETLİ OLABİLİR

Ahmet Uçar da son tahminlerin cumartesi günü yurdun batı ve orta kesimlerinde kuvvetli yağışlara işaret ettiğini belirtti.

Uçar, açıklamasında şunları kaydetti:

“Önümüzdeki cumartesi günü yurdumuzun batı ve orta kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması öngörülüyor. Yıldırım düşmesi, su baskını ve kuvvetli rüzgâra karşı tedbirli olunmalı.”