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Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Zirvesi öncesi ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara'da kabul etti.

Görüşmenin Ankara'da gerçekleştirildiği belirtilirken, toplantının içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

"PEK ÇOK ORTAK HEDEFE SAHİBİZ"

Tom Barrack, görüşmeyle ilgili "Pek çok ortak hedefe sahibiz" dedi.

Ankara'daki görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından sadece paylaşım geldi. Bu paylaşımı alıntılayan Barrack ise kişisel hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile verimli bir görüşme... Pek çok ortak hedefe sahip güçlü müttefikler olarak, ABD-Türkiye ortaklığı sonuç veriyor."

Tom Barrack, ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapmasının yanı sıra Suriye Özel Temsilcisi görevini de yürütüyor. Görüşmenin, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.