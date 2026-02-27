Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Avukatlarımız zor durumda. Maddi olarak zor durumdalar, düşük ücretlerle çalışıyorlar. Bunlarla ilgili somut adımlar atacağız. Geçen programda bir örnek verdim yanlış anlaşılma oldu. İnfaz kanunumuz var orada sanık ile avukat görüşünde örgüte talimat götürmüşse mahkeme kararı ile bu görüşmeler kısıtlanabilir. Adnan Oktar Örgütü'ne ilişkin 292 tane avukat ziyareti oldu. Avukatlar kurye olarak kullanılıyor. Bu bir örnek. Burada somut olgu ve somut bir mahkeme kararı gerekiyor. Bir avukat örgütün kuryeliğini yapmışsa, dışarıya moral motivasyon veriyorsa. İtirafçı olmayın diye baskı yapıyorsa gereğini yapacağız. Dosya ismi vermeyeceğim itirafçı olan bir şahıs vardı. İtirafçılıktan vazgeçirmek için 52 avukat geldi kendisine. Bu şahıs sonra çıktı bunu açıkladı. Biz bunlarla ilgili düzenleme yapmak istiyoruz.” dedi.

***

Tutuklu bir sanık suçsuz olduğuna inanıyorsa, hakkında henüz herhangi bir hüküm verilmemişse, dışarıya moral-motivasyon bağlamında mesaj vermesinde hukuken hiçbir sakınca yoktur. İlgili kanunların hiçbir yerinde, “tutuklular, dışarıya moral-motivasyon anlamında mesaj veremez” diye bir madde de yoktur, olamaz...

Ana siz, tutuklu veya tutukluyu, varlığı ispat edilmemiş bir örgüt mensubu sayarak, “avukat aracılığı ile örgüte mesaj veriyor” derseniz, hakkında bir mahkeme kararı olmadığı halde onu peşinen suçlu kabul etmiş olursunuz. Hangi makamda bulunursanız bulunun, böyle bir yetkiniz yoktur...

Bir örnek vermek istiyorum. İBB davasından tutuklu olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Trabzon’un Maçka ilçesi Ocaklı köyünde doğdu, yani benim köylümdür... Bu sebeple Silivri’de kendisini ziyaret etmiştim.

Çalık, görüşmemiz sırasında “Ben burada Maçka’nın girişindeki tünelin üstünde bulunan Nesi kayalıkları gibi dimdik duruyorum. Durduğum yerden bir milim geri atacak değilim. Hiçbir tereddüdüm yok. Bu ülke için Çanakkale Savaşı sırasında liseler mezun vermedi... Ben alnım ak olduktan sonra burada yatmış olmayı madalya olarak görüyorum. Benim tek referansım Atatürk’tür. Atatürk sistemi doğru inşa etmişti... Bu sistem bozdular, biz yeniden inşa edeceğiz. Atatürk, ‘Bu fakir milleti zengin etmek mecburiyetimiz vardır Milletimizi zengin edersek, diğer bütün meseleleri çözeriz. Yoksa Türk Milleti, yükselen zengin olan milletler karşısında uşak durumuna düşer.’ demişti... Şimdi biz millete uşaklığı dayatan, zenginlik vaat ermeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Biz, ahlakı esas alan bir siyasi düzen kurmak zorundayız.” demişti.

Ben de “Çalık’a güya moral vermeye gitmiştim, o kadar pozitif enerji sahibiydi ki yaptıklarını ve yapacaklarını anlattı... O bana moral verdi... Ses tonundan, bakışlarına kadar gerçekten Nesi kayalıkları gibi sağlam durduğunu hissettirdi...” diye yorum yapmıştım.

***

Anlaşılıyor ki Çalık’ın bu konuşması, o sırada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak soruşturmanın başında bulunan Akın Gürlek tarafından “örgüte mesaj” diye yorumlanmış ki şimdi bu tür durumlara karşı düzenleme yapacaklarını açıkladı.

Oysa benim belediyelerle, hiçbir ilgim yoktur...

Ben görüştükten sonra, Çalık’ın apar topar Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden alıp, İzmir-Buca Cezaevi’ne nakledilmesinde, hastalığı nüksettiği halde tahliye edilmemesinde ve adli tıp süreçlerinin tıbbi işkenceye dönüştürülmesinde dışarıya verdiği bu mesaj gerekçe yapılmış...

***

Çalık, hakkında açılan soruşturmadaki iddiayla ilgili olarak da “Beylikdüzü belediye başkanlığı dönemimden önce 2015 yılında, takipsizlikle sonuçlanan bir şikâyet yeniden ele alınmış. Neredeyse gazetelere ilan verilerek aleyhimizde ifade verecek gizli tanık aranıyor... Bu, hukuki bir süreç değildir, siyasi bir süreçtir.” diyerek iddialardaki mantık hatalarını anlatmıştı.

Ayrıca, herhangi bir avukatın, bir sanığa “itirafçı olma” demesi sakıncalı görülüyor ama birçok sanığa da bazı avukatlar, “itirafçı ol” diye baskı yapıyor! Adalet mekanizması, bunu neden görmüyor?

Cumhuriyet savcıları, sadece sanıkların aleyhine olan delilleri toplamaya çalışmamalıdır; sanıkların lehinde olan delilleri de kayda geçirmelidir ki adalet tecelli etsin...