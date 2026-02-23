Dış politikada tarihler çok önemlidir.

Kırılma noktası olarak görünen tüm önemli antlaşmalar, açıklamalar özel seçilmiş tarihlerde yapılır.

Kendi tarihimize baktığımızda bunun en güzel iki örneği 16 Mart 1921 tarihinde Ankara Hükümeti ile Sovyet Rusya arasında imzalanan Moskova Antlaşması’dır.

Bu anlaşma, Milli Mücadele döneminde Türkiye’nin uluslararası alanda ilk büyük diplomatik başarılarından biri sayılır.

Sovyet Rusya, Ankara Hükümetini ve Misak-ı Mîllî’yi resmen tanıyarak, ileride kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını, meşruiyetini ve bağımsızlığını kabul etti.

Ancak bu Antlaşmanın orijinal tarihi 16 Mart değildi.

Bu anlaşmanın esas imzalanması gereken gün 19 Mart olmasına rağmen, Türkiye için tam bağımsızlık şartı koyan yüce önder Mustafa Kemal Atatürk, diplomatik tahammüllerin dışına çıkarak geriye dönük bir tarihte antlaşmanın imzalanmasını istedi.

“Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir” diyen Atatürk, egemenliğimizin ve sınırlarımızın bir yabancı devlet tarafından tanınmasını, tam bir yıl önce 16 Mart, 1920 tarihinde İtilaf Devletleri tarafından işgal edildiğimiz günde deklare edilmesini sağladı.

16 Mart tarihini seçerek emperyalistlerin işgal planlarına karşı Türk Milleti’nin yenilemez olduğunu adeta meydan okuyarak çok önemli diplomatik zafer kazandı.

İkinci önemli örnek ise yıllar sonra aynı hain emperyalistler 18 Mart 2016 tarihinde dönemin AK Parti Genel Başkanı ve Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile “Geri Kabul Anlaşmasını” açıkladılar.

Bu tarih de son derece bilinçli seçilmiş bir tarihti, zira 18 Mart 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu itilaf devletlerinin donanmasını püskürterek, Türk askeri ve Türk halkı imkânsızı başarıp, Çanakkale Zaferi’ni şanlı tarihimize yazdığı tarihtir.

Türkler için zafer sayılan gün, emperyalistler için ağır hezimet olarak tarihe geçmişti.

Geri Kabul Anlaşmasıyla, Davutoğlu Türkiye adına Avrupa için ileri karakol olmayı kabul etmiş, Avrupa’ya gitmek isteyen milyonlarca kaçak yabancı insanın geçmesine engel olarak, Türkiye’de kalmalarını sağlamıştır.

Bugün yaşadığımız ağır ekonomik buhran, sosyolojik kriz ve toplumsal gerilemenin sebepleri büyük ölçüde AKP’nin Suriye ve göç politikalarına dayalıdır.

Cumhuriyet tarihimizde benzeri görülmemiş bir ihanettir, zira ortada imzalanmış bir sözleşme veya anlaşma da yoktur.

Geri Kabul Anlaşması sadece ortak deklarasyondan ibarettir.

Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanmış uluslarası hukkuka dayalı ve bağlayıcı olan bir protokol değildir.

Hain emperyalistler, bu tarihi seçerek, 18 Mart 1915 tarihinde işgal edemedikleri Türk topraklarını, 101 sene sonra,18 Mart 2016 yılında gerçek olmayan bir Geri Kabul Anlaşmasıyla, bu sefer demografik işgal yoluyla Türkiye’yi içerden işgal edilmesinin önünü açmıştır.

Ve gelelim 18 Şubat 2026 tarihine.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ortaya çıkarttığı ihanet raporunun kabul edildiği tarihtir.

Bu kurulun esas amacı, Türk ulus devlet yapısını bölerek ikinci Sevr Antlaşmasını yeniden hayata geçirmektir.

Bunu başarmanın tek yolu ise emperyalistlerin ve onlara iş birliği yapanların param parça ettiği Suriye ile demografik saldırı altına olan Türkiye’nin kaderini bileştirmekten geçer.

Ulus devlet yapımıza tamamen aykırı olarak rapor Türk Milletini “Türk, Kürt ve Arap” olarak etnik yapılara göre sınıflandırmış ve bölmüştür.

Bütünlüğümüz direk hedef alınmış, birliğimiz 1978 yılından itibaren Türkiye’yi kana bulayan, 60 binin üzerinde ağırlıklı Kürt vatandaşımızın katledilmesine neden olan, bir terör örgütüne af getirmek uğruna saldırı altındadır.

“Türkiye Modeli” olarak adlandırılan ve gerçekleri asla yansıtmayan “kurucu ilkleri” olarak pazarlanan bu “ihanet projesi” ulus ve üniter yapımıza direkt saldırıdır.

Komisyon, “Terörsüz Türkiye” adı altında ülkemizin 48 yıl boyunca maruz kaldığı Amerikan menşeli terör örgünün tüm eylemlerini ve verdiğimiz şehitlerimizi unutmamız ve sanki bunca yıl meşru bir hak mücadelesi içinde bulunuyorlarmış gibi kabul etmemiz istenmektedir.

Komisyonun gerçek amacı terör ile mücadele olmuş olsaydı, o zaman bu komisyon IŞİD ile mücadeleyi de ele alırdı.

Zira 20 Ağustos 2024 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan “Türkiye’nin IŞİD ile Mücadelesi” raporunda IŞİD’in Türkiye’de 14 büyük terör saldırısı, 10 canlı bomba saldırısı, 1 bombalı araç saldırısı, 3 silahlı saldırı ve bu saldırılarda da bin 338 kişi ağır yaralanırken, 304 vatandaşımız hayatını kaybettiğini ve 29 Aralık 2025 tarihinde şehit düşün 3 polisimizi de kapsamlı tartışırdı.

Bu komisyonun tüm çalışmaları Amerika ve İsrail’in çıkarları doğrultusunda Büyük Orta Doğu Projesi ile paralel yürümektedir.

İşte burada yine örtüşen tarihler karşımıza çıktığını görüyoruz.

Tam 74 yıl önce yine Türkiye Büyük Millet Meclisi, aynı tarihte, yani 18 Şubat 1952 yılında Türkiye, Amerika’nın başını çektiği NATO’ya katılmasına karar verdiği gün, yıllar sonra yine Amerika’nın talepleri doğrultusunda aynı çatı altında ulus devlet yapımızın parçalanmasının önünü açtığı raporun kabul edilmesini görüyoruz.

Şimdi sırada PKK terör örgütü ile Suriye’deki kolu olan YPG’nin meşrulaştırma aşaması tamamlandıktan sonra eş zamanlı iki ülkede çok benzeri yeni anayasanın yazmasının gelindi.

Eğer bu aşamada da tamamlanırsa o zaman Sevr Antlaşması yeniden hayat geçmesi için önündeki tüm engeller kalkmış olacaktır.

Unutmamamız gerekiyor ki Sevr Antlaşması da Emperyalistler tarafından bir “BARIŞ ANTLAŞMASI” olarak tanımlanmış ve dayatılmıştı Türk Milleti’ne!..