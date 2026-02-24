AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin açıklamalarına tepki gösterdi.

Çelik, özetle şöyle dedi:

“ABD'nin İsrail Büyükelçisinin Netanyahu hükümeti tarafından Gazze’de çocukların öldürülmesine destek vermesi insanlık dışı ve korkunç bir yaklaşımdır. Bu Büyükelçinin teo-politik bir yaklaşımla bazı Arap devletlerinin topraklarını gasbetmeyi hedefleyen 'Büyük İsrail' projesini savunması, en temel hukuk ilkelerine ve insanlık değerlerine karşıdır. İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları ya da diğer işgal altındaki Arap toprakları üzerinde hiçbir hakkı ve egemenliği yoktur.

Bugün herkesin barış, hukuk, adalet ve insanlık adına sorması gereken soru, Cumhurbaşkanımızın BM kürsüsünden defalarca sorduğu sorudur: İsrail’in sınırları neresidir?"

***

Erdoğan’ın sorusunun cevabı, ABD açısında da İsrail açısından da bellidir. Zaten cevabı 1996’da Bernard Lewis vermişti...

1996 yılının 6 Ocak günü, İstanbul Yapı Kredi Plaza'da, "Orta Doğu'nun çok yönlü kimliği üzerine" konulu bir konferans veren ABD Başkan danışmanı tarihçi Bernard Lewis, böyle bir kimlik oluşturulabileceğini anlattıktan sonra görevliye işaret ederek "harita"yı istedi. Görevli, bir düğmeye bastı. Lewis'in arkasında bir Orta Doğu haritası belirdi. Haritada Orta Doğu olarak, Türkiye, Suriye, Lübnan, Irak, İsrail, Ürdün, Suudi Arabistan, Yemen, Körfez ülkeleri ve Mısır'ın esas alındığı görüldü.

O dönemde farklı bilgileri de bu konferansla birlikte değerlendirerek ABD'nin Büyük Orta Doğu projesini Akşam gazetesi manşetinden açıkladım. Aradan sekiz yıl geçtikten sonra, 2004 yılında ABD Başkanı George W. Bush, projeyi Türkiye'nin Başbakanı Tayyip Erdoğan'a tebliğ etti ve kendisine de Büyük Orta Doğu eş başkanlığı görevi verdiklerini açıkladı.

Aslında, daha önce Turgut Özal da bu proje çerçevesinde "Federasyonu tartışalım" ve "Türk dediğin nedir ki?" diyerek, Türk kimliğine, Cumhurbaşkanı seviyesinde savaş açmıştı. Yani Özal, projeyi çok önceden biliyordu.

Avrupa Birliği de Hollandalı tarihçi Erik Zürcher'e Türkiye'nin çok uluslu bir devlet haline gelmesi ve Türk dili ve kültürüne bağlı devlet yapısına son vermesi için bir kitap yazdırdı.

Türk kimliğinin ortadan kaldırılması gerektiğini PKK açılımının yol haritalarını hazırlayan Amerikalı David L. Phillips de işledi. Phillips, "Türklüğün vatandaşlık için bir şart olmasını elemine edecek şekilde Anayasa'da bir reform yapılabilir" dedi.

Yine 2006 yılında NATO'nun Roma'daki Savunma Koleji'nde bir brifingde, ABD'li bir albay, konuşması sırasında Türkiye'yi bölünmüş gösteren ve Kürdistan'a yer veren BOP haritasını açtı.

Yani Büyük Orta Doğu Projesi, aslında Büyük İsrail projesiydi ve ABD bunu saklamıyor, Türk subaylarının önünde de ilan ediyordu.

***

Yıllarca BOP’a karşı ses çıkarmayan Ömer Çelik şimdi Erdoğan’ın “İsrail’in sınırları neresi?” sorusunu neden hatırlatıyor!

AKP iktidarı, Suriye’de BOP’u uygulamadı mı?

Benim okumama göre “Tevrat'taki İsrail”in içinde bugünkü İsrail, Lübnan, Ürdün, Suriye'nin Fırat'ın altında kalan bölümü, Irak'ın Fırat'a kadar olan bölümü ve Suudi Arabistan'ın kuzey kısımları bulunuyor. İsrail, Tevrat'taki bu hedefi genişleterek, Şanlıurfa ve çevresini de katıp Türkiye'nin Fırat'ına hatta Erzurum’a kadar uzatıyor ve Kuzey Irak'ta Fırat'ın doğusunda yer alan Türkmen-Kürt bölgesiyle birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu de hayal ettiği ülkenin toprakları arasında sayıyor! Barzani ve Talabani de örgütlendikleri günden beri İsrail'in askeri eğitim ve mali yardımlarından bu hayal uğruna faydalandı.

Öcalan ve ABD’nin Mezopotamya Projesi de budur ama Büyük İsrail projesinin uygulanabilmesi için önce Türkiye'nin de dahil edildiği bir büyük savaş çıkarılmalıydı ki haritalar yeniden çizilebilsin!

***

William Safire gibi Amerikalı gazeteciler, Tevrat temeline oturtulan bu projeyi açıkça savunamadığı için Türkiye'ye Kerkük Musul petrolleri yemini uzatarak, bu ucuz senaryoyu gündeme getiriyordu.

Fakat İsrail, geçmişte Babil kralı Nabukadnezar tarafından bu hedef yüzünden yok edildi. Çağımızda Babil yerine koyarak Irak ve Suriye’yi yerle bir ettiler ve şimdi İran’a saldırıyorlar. Sıranın Türkiye’ye geldiğini de belirtiyorlar.

Kurân’da ise yine kötülük ederse İsrail’in ikinci defa yok edileceğine dair ayetler vardır... (İsra Suresi, 6 ve 7)

Öyleyse asıl Ömer Çelik ve Erdoğan’a, “AKP’nin sınırları neresi?” diye sormak gerekir.

Ayrıca şunu da hatırlatmam gerekir; bütün bu projeleri 30 yıl öncesinden başlayarak yazıp uyardığım halde “komplo teorisi” diye geçiştiren ABD-İsrail projelerine eklemlenmiş gazeteciler şimdi araziye uymaya çalışıyor, konuyu yazamıyor, gündemden düşmesini bekliyor...