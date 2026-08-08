Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Çengelköy'de bir çay bahçesine giden iki aile, hesap sırasında karşılaştıkları uygulama nedeniyle şaşkınlık yaşadı.

İddiaya göre grupta bulunan 2 ve 3,5 yaşındaki iki çocuğun, başka bir işletmeden alınan muzlu sütleri nedeniyle işletme çalışanları, dışarıdan yiyecek ve içecek getirmenin yasak olduğunu belirterek sütlerin kaldırılmasını istedi.

HESABA DÖRT SÜT EKLENDİ

Aile, işletmeden yiyecek ve içecek siparişi vermelerine rağmen çocukların sütlerini kaldırmak istemedi.

İddiaya göre işletme sorumlusu, sütlerin kaldırılmaması halinde ücretlerinin adisyona ekleneceğini söyledi. Müşteri de bebek arabasında aynı üründen iki süt daha bulunduğunu belirterek tepki amacıyla "Onları da yazın" dedi.

Hesap geldiğinde ise işletmeden satın alınmayan toplam dört muzlu sütün adisyona eklendiği görüldü.

CİMER'E BAŞVURACAĞINI SÖYLEDİ

Şikayet sahibi, sütlerin küçük çocuklara ait olduğunu belirtmesine rağmen uygulamanın devam ettiğini öne sürdü.

Müşteri, yaşanan olayın ardından konuyu CİMER ve Ticaret Bakanlığı'na taşıyacağını ifade etti.

İŞLETMEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından işletme yönetimi yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, müşterilerin uzun yıllardır evlerinden veya çevredeki esnaftan aldıkları yiyecekleri işletmede tüketebildiği, ancak dışarıdan içecek getirilmemesi yönünde bir kural bulunduğu belirtildi.

İşletme yönetimi, personelin kuralı hatırlatmasının görev kapsamında olduğunu ancak küçük çocukların bulunduğu bu olayda daha hassas davranılması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca sütlerin adisyona eklenmesinin işletme sahiplerinin bilgisi, talimatı veya onayıyla yapılmadığı vurgulanırken, ilgili personelle görüşüldüğü ve benzer durumlarda daha sağduyulu hareket edilmesi yönünde gerekli uyarıların yapıldığı bildirildi.