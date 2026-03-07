Ankara Araştırma ve Danışmanlık Direktörü Mert Uzunsoy dış politikadaki gelişmelerin oy tercihinde ne derece etkili olduğuna ilişkin anket araştırmasının verilerini paylaştı. Uzunsoy'un paylaştığı verilere göre çok etkili diyenlerin oranı %30, biraz etkili diyenlerin oranı %44, hiç etkili diyenlerin oranı ise %19

Uzunsoy'un paylaştığı veriler şöyle:

Dış politikadaki gelişmeler oy tercihinizde ne derece etkili oluyor?

%30 Çok etkili

%44 Biraz etkili

%19 Hiç etkili değil

'SON DAKİKA KARAR VEREN SEÇMEN İÇİN BELİRLEYİCİ'

Uzunsoy sosyal medya hesabından ankete ilişkin yaptığı paylaşımda:

"Özellikle AK Parti, MHP, Yeniden Refah ve İYİ Parti seçmeninde dış politikadaki gelişmelere duyarlılık olduk A yüksek ve günün sonunda oy tercihinde önemli derecede etkili oluyor." dedi.

Tüm bu çıktıların bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir avantaj, CHP içinse dezavantaj olarak ortaya çıktığını söyleyen Uzunsoy, Erdoğan ve hükümetinin dış politikaya dair yaratmış olduğu algıyı olumlu olarak niteleyerek özellikle son dakika karar veren seçmende oldukça etkili ve belirleyici olduğunu söyledi.