Sabancı Holding'ten 6,5 milyar dolarlık yatırım

Finansal sonuçlar açıklandı
Sabancı Holding, 2025 yılına ilişkin enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal sonuçlarını duyurdu. Buna göre holdingin kombine satış geliri 1 trilyon 624 milyar TL olurken, net kârı 3,8 milyar TL olarak gerçekleşti.
Devam eden yatırımlara rağmen bilanço yapısını güçlendiren holdingde net borç/FAVÖK oranı son çeyrekte 1,6 seviyesine gerileyerek şirketin politika eşiği olan 2’nin altında kaldı.
'Stratejik büyümeyi sürdürüyoruz'
Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, finansal sonuçların şirketin değişen makroekonomik koşullara karşı operasyonel dayanıklılığını ortaya koyduğunu belirtti. Zaimler, küresel ölçekte belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde hem mevcut operasyonları etkin şekilde yönetmeye hem de portföyü geleceğe hazırlamaya odaklandıklarını ifade etti.
Şirketin kaynaklarını doğru alanlara yönlendirerek operasyonel verimliliği artırdığını vurgulayan Zaimler, Sabancı Topluluğu’nun 100 yıllık birikimini ikinci yüzyılına taşımayı hedeflediğini söyledi.
Yatırımların büyük bölümü Türkiye’ye
Topluluğun yatırım faaliyetlerine de kararlılıkla devam ettiğini belirten Zaimler, 2025 yılında toplam yatırım tutarının 1,9 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Son beş yılda yapılan yatırımların toplam büyüklüğü ise 6,5 milyar dolar oldu.
2021-2025 dönemindeki yatırımların yüzde 87’sinin Türkiye’de gerçekleştirildiğini belirten Zaimler, yatırımların ağırlıklı olarak enerji ve teknoloji gibi stratejik alanlara yönlendirildiğini kaydetti.
Enerji kapasitesi 5 GW’ı geçti
Enerji alanındaki yatırımların da hız kesmeden sürdüğünü belirten Zaimler, Enerjisa Üretim’in kurulu gücünün 4,5 GW seviyesine ulaştığını, rüzgâr enerjisi kapasitesinin ise 1 GW’ı aştığını söyledi.
Yurt dışında faaliyet gösteren Sabancı Renewables’ın ABD’deki portföyünün 790 MW’a ulaştığını ifade eden Zaimler, yapılan yatırımlarla birlikte Sabancı’nın yurt içi ve yurt dışındaki toplam enerji üretim kapasitesinin 2025 yılında ilk kez 5 GW seviyesini geçtiğini açıkladı.
23 yıldır temettü geleneği sürüyor
Sabancı Holding, yatırımcılara yönelik temettü politikasını da sürdürmeye hazırlanıyor. Yönetim Kurulu’nun 4 Mart 2026 tarihli kararı doğrultusunda, 2025 faaliyet dönemine ilişkin 2,97 milyar TL nakit kâr payı dağıtılması Genel Kurul’un onayına sunulacak.
Teklifin kabul edilmesi halinde holding, 2003 yılından bu yana kesintisiz sürdürdüğü temettü geleneğini 24’üncü yıla taşıyacak. Hisse başına brüt kâr payı ise 1,41 TL olarak planlanıyor.