Sabancı Holding'ten 6,5 milyar dolarlık yatırım

Yatırımların büyük bölümü Türkiye’ye

Topluluğun yatırım faaliyetlerine de kararlılıkla devam ettiğini belirten Zaimler, 2025 yılında toplam yatırım tutarının 1,9 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Son beş yılda yapılan yatırımların toplam büyüklüğü ise 6,5 milyar dolar oldu.