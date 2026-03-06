ASAL Araştırma tarafından gerçekleştirilen son ankette, Türkiye’de vatandaşların öncelikli gördüğü sorunlar analiz edildi.

13-21 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırma, 26 şehirde toplam 2 bin 15 katılımcıyla gerçekleştirildi.

Ankette klasik seçim sorularından farklı olarak katılımcılara doğrudan “Türkiye’nin en önemli sorunu sizce nedir?” sorusu soruldu.

EKONOMİ VE HAYAT PAHALILIĞI EN BÜYÜK SORUN

Araştırmaya katılanların yüzde 56’sı Türkiye’nin en önemli sorununun ekonomi ve hayat pahalılığı olduğunu ifade etti.

Bu sonuç, ekonomik başlıkların toplumun geniş kesimleri için öncelikli gündem maddesi olmaya devam ettiğini gösterdi.

Ekonomiden sonra öne çıkan diğer başlıklar da Türkiye’nin içinde bulunduğu büyük sıkıntıyı ortaya çıkardı. Katılımcıların yüzde 7,5’i adalet ve hukuk sistemini Türkiye’nin en önemli sorunu olarak gösterdi.

Bunu yüzde 4,8 ile işsizlik ve istihdam sorunu takip ederken, yüzde 4,2’lik kesim ise eğitim sistemini öncelikli meseleler arasında değerlendirdi.

Öte yandan araştırmada terör, göç sorunu, güvenlik ve emekli maaşları gibi başlıkların da toplumun gündeminde yer almaya devam ettiği görüldü.