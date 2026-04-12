Muğla Milas’ta 2019 yılından beri toprakları için direnen Akbelen halkı, 6 köyü kapsayan acele kamulaştırma kararına karşı seslerini duyurmak ve tutuklanan direnişçi Esra Işık'ın serbest bırakılması için başlattıkları mücadelelerine sahip çıkmaya devam ediyor.

Akbelen direnişçileri, verdikleri mücadeleyi duyurmak için açtıkları sosyal medya X hesabından bir paylaşım yaptı. Akbelen'li direnişçiler bugün yaptıkları paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'ESRA 'ANAYASA UYGULANSIN' DEDİĞİ İÇİN TUTUKLANDI'

"Limak ve ICTAŞ Holdinglere ait YK Enerji şirketi bünyesinde faaliyet gösteren maden sahası, köylülerimize ait evlerin, toprakların, zeytinlerin elimizden alınması yoluyla genişletilmek isteniyor.

7 yıl önce başlayan mücadelemizde 2023 yılına kadar Akbelen ormanlarımızın kesilmemesi için nöbet tuttuk. Ormanın kesimini hukuku arkadan dolanarak ve binden fazla jandarma kuvvetinin gücüyle kestiler.

2025 Temmuz ayında yeni bir maden yasası çıkartıldı. Bu yasa, ülkemizin pek çok yerinde topraklarımızın maden şirketleri için gasp edilmesini kolaylaştırdı. İlçemiz Milas ve Yatağan'da bulunan zeytinlerimizin kanuna aykırı bir şekilde yerlerinden sökülerek talan edilmesine onay verdi.2025 Eylül ayında YK Enerji şirketi daha önce satın aldığı zeytinlik alanları talan ettiler.

Bu Aralık ayında Anayasa Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açıldı.

10 Ocak 2026 tarihinde yayınlanan kararname ile ilçemizdeki 7 köy sınırlarında bulunan 679 parsel için acele kamulaştırma kararı verildi.

Böylece, maden sahasının genişlemesi önündeki ilk engel olan zeytinleri ortadan kaldırdıktan sonra evlerimize, topraklarımıza el koyarak bizi doğup büyüdüğümüz, yaşadığımız yerlerden sürgün etmek istiyorlar. Acele kamulaştırma kararının iptali için Danıştay'a davalarımızı açtık. Geri dönüşü olmayan zarar kavramına dayanarak acele yürütmenin durdurulmasını talep ettik. 31 Mart tarihinde İkizköylü Esra'mız anayasa uygulansın dediği için tutuklandı."

Tüm ülkenin tutuklamaya karşı sesini yükselttiğini söyleyen Akbelenliler "Esra'nın söylediği gibi, Akbelen artık memleket meselesidir. Akbelen güzel memleketimizin insanlarına, yargısına, vicdanına emanettir" dedi.