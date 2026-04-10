Muğla Milas’ta 2019’dan bu yana direnen İkizköylüler, 6 köyü kapsayan acele kamulaştırma kararına karşı seslerini duyurmak ve tutuklanan direnişçi Esra Işık'ın serbest bırakılması için başlattıkları eyleme devam ediyor.

Akbelen direnişçileri bugün direnişleri ile ilgili açtıkları sosyal medya X hesabı üzerinden bir video paylaştı. Paylaşılan videoda direnişçi bir Akbelenli, "Biz vatandaş değil miyiz?" diye sordu. Akbelen direnişçisi bir kadın "Benim bir avuç toprağım yok. Yazıklar olsun" diyerek isyan etti.

'GİDECEK YERİMİZ YOK'

"Bizi hiç görüyorlar"diyen direnişçiler sosyal medya paylaştıkları gönderide şu ifadelere yer verdi:

"BİZ VATANDAŞ DEĞİL HİÇ MİYİZ? Bizi hiç görüyorlar. Yazıklar olsun.

Topraklarımız sayılıyor, sabah 06.30'da başlayan sayım akşama kadar sürüyor. Genci yaşlısı bizim gidecek yerimiz yok.

Biz bu toprakları terketmeyeceğiz. Acele yürütme durdurulmalı, bu zulüm, adaletsizlik bitmelidir!"

ESRA IŞIK'TAN MEKTUP VAR!

Öte yandan tutuklu bulunan Akbelen direnişçisi Esra Işık yeni bir mektup yolladı. Işık, mektubunda "Tüm kötülüklere, haksızlıklara inat umudu ve mücadeleyi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi. Esra Işık'ın mektubu şöyle: