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Tesla, sınırlı sayıda Cybercab ile başlattığı ticari hizmet için araçların Federal Motorlu Araç Güvenlik Standartları'na (FMVSS) uygun olduğunu öz beyanla belgelendirdi. Yaklaşık 1.000 aracı kapsayan soruşturma başlatan NHTSA ise fiziksel kontrol mekanizmalarının bulunmamasını mercek altına aldı.

NHTSA'NIN İNCELEME ODAĞINDA NE VAR?

Federal kurumun soruşturma kapsamında incelediği temel unsurlar şu şekilde öne çıkıyor:

Manuel Kontrol Eksikliği: Araçlarda sabit direksiyon simidi, gaz ve fren pedalları ile dikiz aynalarının yer almaması.

Sertifikasyon Süreci: Tesla'nın FMVSS standartlarına uygunluk sağlarken dayandığı teknik veriler ve beyan süreçleri.

Mevzuat İstisnaları: Tesla'nın bazı güvenlik kurallarını Cybercab kapsamı dışında tutma gerekçelerinin hukuki zemini.

ZOOX ÖRNEĞİ TESLA İÇİN EMSAL OLABİLİR

Benzer bir süreç daha önce Amazon'un otonom araç şirketi Zoox için de yaşanmıştı. 2025 yılında soruşturmasını tamamlayan NHTSA, Zoox'a test ve sonrasında ticari kullanım için FMVSS kapsamında muafiyet hakkı tanımıştı. Tesla'nın Cybercab projesinin de benzer bir muafiyet kararıyla sonuçlanabileceği öngörülüyor.

ABD OTONOM MEVZUATINI YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYOR

NHTSA bir yandan denetimlerini sürdürürken, diğer yandan otonom araçların yaygınlaşmasını kolaylaştıracak yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Kurum; direksiyon, pedal ve ayna gibi geleneksel donanım şartlarını gözden geçirerek tamamen sürücüsüz araçların önündeki yasal engelleri esnetmeyi hedefliyor.