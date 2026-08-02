Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

ABD'nin en üst düzey yol güvenliği kurumu National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), Amazon'un sahibi olduğu Zoox şirketinin direksiyonsuz ve pedalsız robotaksi araçlarıyla ücretli yolcu taşımacılığı yapmasına onay verdi.

Karar, direksiyon simidi, fren pedalı ve yan aynalar gibi geleneksel otomobil donanımlarına sahip olmayan tamamen otonom araçların ticari kullanımı açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

FEDERAL GÜVENLİK STANDARTLARINDAN MUAFİYET ALDI

Zoox, tamamen otonom kullanım amacıyla sıfırdan geliştirilen robotaksi aracının, federal güvenlik standartlarından ticari dağıtım için muafiyet alan ilk araç olduğunu açıkladı.

Şirket bugüne kadar Las Vegas ve San Francisco'nun bazı bölgelerinde sınırlı robotaksi hizmeti sunmasına rağmen yolculuklardan ücret almıyordu. NHTSA'nın kararıyla birlikte gerekli eyalet izinlerinin tamamlanmasının ardından ücretli taşımacılık başlayabilecek.

DİREKSİYON VE PEDAL BULUNMUYOR

Zoox'un geliştirdiği araç, geleneksel otomobillerden farklı olarak tamamen otonom sürüş için tasarlandı.

İki sıra karşılıklı koltuk düzenine sahip araç çift yönlü hareket edebiliyor. İç mekânda sürücü kontrolüne yönelik direksiyon simidi, fren pedalı veya gaz pedalı bulunmuyor.

İLK DURAK LAS VEGAS

Şirket, ilk ücretli robotaksi hizmetini gelecek ay Las Vegas'ta başlatmayı planlıyor.

Kaliforniya'da ticari hizmet verebilmesi için ise Motorlu Araçlar Departmanı ile Kamu Hizmetleri Komisyonu'ndan ek izinlerin alınması gerekiyor.

İKİ YIL BOYUNCA 2 BİN 500 ARAÇ SINIRI

NHTSA'nın verdiği geçici muafiyet kapsamında Zoox, iki yıl boyunca yıllık en fazla 2 bin 500 robotaksi hizmete alabilecek.

Kurum ayrıca şirketin teknolojisinin gelişimine paralel olarak daha esnek bir denetim sistemi uygulanacağını da duyurdu.

DİĞER ŞİRKETLER İÇİN DE EMSAL OLACAK

Uzmanlara göre bu karar, direksiyonsuz otonom araç geliştiren diğer üreticiler açısından da emsal niteliği taşıyor.

Tesla'nın gelecekte kullanıma sunmayı planladığı Cybercab modeli için de benzer bir onay süreci gerekecek. Daha önce Cruise tarafından geliştirilen Origin isimli direksiyonsuz robotaksi için yapılan başvuru ise sonuçlanmadan kalmıştı.

YENİ DÜZENLEMELER YOLDA

NHTSA, otonom araçlarla ilgili düzenlemeleri hızlandırmak amacıyla yeni adımlar da attı.

Kurum, muafiyet öncesinde üretilmiş araçların ticari kullanıma uygun hale getirilmesini sağlayacak yeni bir düzenleme yayımlarken, otonom araç izin süreçlerini sadeleştirmeyi planladığını açıkladı.

ABD'de halen otonom araç şirketleri farklı eyalet ve yerel yönetim kurallarına uymak zorunda kalırken, NHTSA ile sektör temsilcileri ülke genelinde geçerli ortak güvenlik ve performans standartlarının oluşturulması için üç yıllık ortak çalışma yürütecek.