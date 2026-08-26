Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Vezirhan-Gölpazarı Karayolu Kurşunlu Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ç. yönetimindeki 34 C** 4** plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol dışına çıktı.
Kazada sürücü E.Ç. hafif şekilde yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Ş.Ç. ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. E.Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.