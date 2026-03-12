Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ



Köpeklerden korkup elektrik direğine tırmanan minik kedinin çaresiz miyavlaması yürekleri dağladı. Şavşat ÇEDAŞ ekipleri önce elektriği kesti, sonra sevgiyle yaklaşıp onu güvenle kucağına aldı.

ÜRKEK MİYAVLAMA HERKESİ DUYGULANDIRDI

Artvin’in Şavşat ilçesi Eskikale Köyü Orta Savahil Mahallesinde yaşanan olay, insanlık ve merhametin en güzel örneklerinden birine sahne oldu. Köpeklerden korkarak bir elektrik direğinin tepesine çıkan minik kedi, saatlerce mahsur kaldı. Çaresizlik içinde attığı ürkek miyavlamalar çevredeki vatandaşların yüreğini burkarken, olay yerine gelen Şavşat ÇEDAŞ ekipleri küçük canı kurtarmak için hemen harekete geçti.

ÖNCE ENERJİ KESİLDİ, SONRA KURTARMA BAŞLADI

Kedinin elektrik akımına kapılmaması için ekipler önce bölgedeki enerji naklini kesti. Ardından kedinin bulunduğu direğe tırmanan ÇEDAŞ görevlisi Serkan Yalduz, korku içindeki minik canlıya büyük bir şefkatle yaklaştı.

Direğin tepesinde korkuyla titreyen ve yanık bir ses tonuyla miyavlayan kedi, kendisine sevgiyle yaklaşan Yalduz’un kucağına alınca adeta sakinleşti. O anlar hem ekiplerin hem de olayı izleyenlerin yüreğine dokundu.

“O MİYAVLAMA HEPİMİZİ ÇOK DUYGULANDIRDI”

Kurtarma operasyonunda görev alan ÇEDAŞ çalışanı Yunus Meydan, yaşadıkları duygusal anları şöyle anlattı:

“Yaşlı bir teyzemiz bize kedisinin elektrik direğinde mahsur kaldığını söyledi. Bunun üzerine ekip olarak ilçeye bağlı Eski Kale Köyü Orta Sahil Mahallesi’ne geldik. Kedinin zarar görmemesi için önce enerji naklini kestik. Daha sonra arkadaşımız direğe tırmanarak kediyi kurtardı. Kedinin o ürkek ve yanık sesle miyavlaması gerçekten yüreğimizi çok duygulandırdı. Arkadaşımız kucağına alınca kedi hemen sakinleşti. Bizler ÇEDAŞ çalışanları olarak tellere takılan kuşlar ya da direğe çıkan kediler gibi hayvanları kurtarmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şu anda gerçekten çok mutluyuz.”

YAŞLI TEYZENİN GÖZLERİ DOLDU

Kedinin sahibi olan yaşlı teyze ise minik dostuna kavuşmanın sevincini yaşadı. Duygulu anlar yaşayan teyze, kedisini sağ salim kurtaran ÇEDAŞ görevlilerine defalarca teşekkür etti.

BİR KURTARMA, BİR İNSANLIK HİKÂYESİ

Şavşat’ta yaşanan bu küçük ama anlamlı olay, merhametin ve insanlığın hâlâ dimdik ayakta olduğunu bir kez daha gösterdi.

Direğin tepesinde korkuyla titreyen minik bir cana uzanan o şefkatli eller, sadece bir kediyi değil, aynı zamanda insanların yüreğindeki umut ve iyiliği de kurtardı.