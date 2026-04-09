Lucescu’nun Dinamo’ya kazandırdığı başarılar ve futbol dünyasındaki saygın konumunun bu kararda etkili olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, tecrübeli teknik adamın kulüp tarihindeki yerinin unutulmaz olduğu ifade edildi.

Mircea Lucescu'nun anısına düzenlenen cenaze törenlerinin yapıldığı Ulusal Arena'dan ayrılırken Predoiu, Ştefan cel Mare'deki gelecekteki stadyumun adının Dinamo Mircea Lucescu olarak belirlenmesi için adımların atıldığını söyledi.

Stadyum eski arenanın bulunduğu alana inşa ediliyor. Modern stadyumun birkaç yıl içinde hazır olması bekleniyor.

29 Temmuz 1945'te doğan Lucescu, Dinamo Bükreş ile yedi şampiyonluk kazanarak Romanya'nın en başarılı oyuncularından biri oldu.