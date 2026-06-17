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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Din, Ahlak ve Değer Alanı Öğretmen Seminerleri, İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek’in katılımıyla İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. Programa Şube Müdürleri Abdurrahim Omuk ve Mehmet Nesih Tunçay da katıldı.

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‎Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine yönelik düzenlenen seminerlerde; öğretim yöntem ve teknikleri, materyal geliştirme, güncel meseleler ve 21. yüzyılda din öğretimi konuları ele alındı.

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‎Mesleki gelişimi destekleyen program, bilgi ve tecrübe paylaşımının ön plana çıktığı verimli oturumlarla tamamlandı.